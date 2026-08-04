Nifty-Gold Ratio: सोना या शेयर, कहां करें निवेश? एक्सपर्ट से समझिए क्या मिल रहे हैं संकेत

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जिगर एस पटेल के अनुसार, Gold बनाम Nifty Ratio इस समय लॉन्ग टर्म के एक अहम सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। उनका कहना है कि अगर यह अनुपात 0.15 से 0.20 के बीच रहता है, तो इसका मतलब होगा कि फिलहाल न तो सोने और न ही शेयरों को स्पष्ट बढ़त हासिल है। ऐसे में निवेशकों के लिए दोनों एसेट क्लास में संतुलित निवेश बनाए रखना बेहतर रहेगा। अगर यह अनुपात 0.20 के ऊपर निकलता है तो शेयरों का पलड़ा भारी हो सकता है। वहीं 0.15 से नीचे जाने पर सोना फिर से बेहतर परफॉर्म कर सकता है और बाजार का रुख अधिक डिफेंसिव हो सकता है। निफ्टी गोल्ड रेश्यो यह संकेत जरूर देता है कि भारतीय शेयर बाजार पहले के मुकाबले आकर्षक वैल्यूएशन पर है। लेकिन सिर्फ एक संकेतक के आधार पर पूरा निवेश करना सही रणनीति नहीं होगी।