8th Pay Commission: भत्ते कम करने और बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग, कर्मचारी संगठन ने वेतन आयोग के सामने रखीं कई डिमांड्स

RSCWS Demands: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गठित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के सामने अब पेंशन से जुड़े कई अहम मुद्दे उठने लगे हैं। अगले कुछ दिनों में नई दिल्ली में तीन दिन की बैठक होगी और उसके बाद सितंबर में चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में चर्चाएं होंगी। इस बीच, रेलवे सीनियर सिटिजन्स वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने 8वें वेतन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेंशनभोगियों की कई अहम शिकायतों का जिक्र किया गया है। RSCWS का कहना है कि कर्मचारियों की सैलरी में बेसिक पे का हिस्सा बढ़ाया जाए और भत्तों (Allowances) पर अत्यधिक निर्भरता कम की जाए, ताकि रिटायर्मेंट के बाद पेंशन पर निगेटिव असर न पड़े। हालांकि, यह केवल RSCWS की ओर से दिया गया सुझाव है। आयोग और केंद्र सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।