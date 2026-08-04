Stock Market Today: रियल एस्टेट और सीमेंट सेक्टर में बिकवाली से टूटा बाजार, जानिए किन शेयरों में आज आई सबसे अधिक गिरावट

बाजार में आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी में 2.39 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.15 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.44 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.88 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.82 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.24 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.66 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 1.17 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मीडिया में 2.03 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.91 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.06 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।