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Stock Market Today: रियल एस्टेट और सीमेंट सेक्टर में बिकवाली से टूटा बाजार, जानिए किन शेयरों में आज आई सबसे अधिक गिरावट

Stock Market on 4th August 2026: रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, ऑटो और आईटी शेयरों में बिकवाली से आज शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं, आज मीडिया और मेटल शेयरों में तेजी दर्ज हुई।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Aug 04, 2026

Share Market Today

Share Market में गिरावट देखने को मिली है (PC: AI)

Share Market Fall: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.27 फीसदी या 210 अंक की गिरावट के साथ 78,428 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 शेयर हरे निशान पर र 14 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.64 फीसदी या 159 अंक की गिरावट के साथ 24,614 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों का हाल

बाजार में आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी में 2.39 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.15 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.44 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.88 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.82 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.24 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.66 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 1.17 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मीडिया में 2.03 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.91 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.06 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।

निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज (%)
अपोलो हॉस्पिटल्स9,050.002.61
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज1,020.002.52
ट्रेंट3,107.701.89
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज265.000.76
आईटीसी289.000.70
इटरनल312.400.61
जेएसडब्ल्यू स्टील1,300.000.60
बजाज फिनसर्व2,105.000.43
कोल इंडिया417.600.38
अडानी पोर्ट्स1,706.700.34
कोटक महिंद्रा बैंक398.000.13
महिंद्रा एंड महिंद्रा3,433.000.13
मारुति सुजुकी14,168.000.13

निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज (%)
ग्रेसिम इंडस्ट्रीज3,138.00-3.74
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस535.95-3.10
बजाज ऑटो11,600.00-2.16
रिलायंस इंडस्ट्रीज1,290.90-2.13
मैक्स हेल्थकेयर1,077.00-2.13
एनटीपीसी343.65-2.07
हिंदुस्तान यूनिलीवर2,096.50-1.94
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स1,092.00-1.62
एचडीएफसी बैंक742.00-1.46
आयशर मोटर्स7,935.00-1.43
टाइटन कंपनी4,935.00-1.30
एशियन पेंट्स2,775.00-1.25
विप्रो186.30-1.25
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन283.40-1.25
इंफोसिस1,167.50-1.06

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

04 Aug 2026 04:09 pm

Published on:

04 Aug 2026 04:09 pm

Hindi News / Business / Stock Market Today: रियल एस्टेट और सीमेंट सेक्टर में बिकवाली से टूटा बाजार, जानिए किन शेयरों में आज आई सबसे अधिक गिरावट

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