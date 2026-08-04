Sensex चढ़ा लेकिन Nifty टूटा, आखिर क्यों दिखा शेयर बाजार में ऐसा अनोखा नजारा?

Closing Auction Session: मंगलवार को शेयर बाजार में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने कई निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ सेंसेक्स बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ निफ्टी-50 में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। आमतौर पर दोनों प्रमुख इंडेक्स एक जैसी दिशा में चलते हैं, इसलिए यह अंतर चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वजह कोई बड़ी आर्थिक घटना या बड़ी बिकवाली नहीं है। इसके पीछे NSE का नया Closing Auction Session (CAS) सिस्टम है, जो 3 अगस्त से लागू हुआ है।