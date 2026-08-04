4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Sensex चढ़ा लेकिन Nifty टूटा, आखिर क्यों दिखा शेयर बाजार में ऐसा अनोखा नजारा?

Sensex Vs Nifty: मंगलवार को शेयर बाजार में असामान्य स्थिति देखने को मिली। सेंसेक्स बढ़त में रहा, जबकि निफ्टी 1% से ज्यादा टूट गया। इसकी वजह बाजार में कमजोरी नहीं, बल्कि एनएसई के नए Closing Auction Session (CAS) नियम का असर है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Aug 04, 2026

Closing Auction Session

सेंसेक्स और निफ्टी की चाल में बड़ा अंतर दिखाई दिया है। (PC: AI)

Closing Auction Session: मंगलवार को शेयर बाजार में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने कई निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ सेंसेक्स बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ निफ्टी-50 में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। आमतौर पर दोनों प्रमुख इंडेक्स एक जैसी दिशा में चलते हैं, इसलिए यह अंतर चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वजह कोई बड़ी आर्थिक घटना या बड़ी बिकवाली नहीं है। इसके पीछे NSE का नया Closing Auction Session (CAS) सिस्टम है, जो 3 अगस्त से लागू हुआ है।

सोमवार की तेजी का असर मंगलवार को दिखा

सोमवार को सेंसेक्स 544 अंक यानी 0.70% चढ़कर 78,639 पर बंद हुआ था। वहीं, Nifty 391 अंक यानी 1.60% की भारी-भरकम उछाल के साथ 24,774.30 पर बंद हुआ था। यानी निफ्टी, सेंसेक्स की तुलना में 0.90 फीसदी ज्यादा बढ़कर बंद हुआ। सोमवार को दिलचस्प बात यह रही कि निफ्टी में आखिरी दो मिनट के दौरान करीब 200 अंकों की तेज छलांग देखने को मिली। यह उछाल नए क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम के कारण आया था। मंगलवार को उसी असामान्य बढ़त का असर Nifty में बड़ी गिरावट के रूप में दिखाई दिया। जबकि सेंसेक्स सामान्य रूप से ट्रेड करता दिखा।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स?

ग्लोब कैपिटल मार्केट के एवीपी (रिसर्च) विपिन कुमार के मुताबिक, सोमवार को नए क्लोजिंग सिस्टम की वजह से निफ्टी स्पॉट इंडेक्स में एक ही टिक पर करीब 200 अंकों की बढ़त दर्ज हुई थी। दूसरी ओर सेंसेक्स और उसके फ्यूचर्स सामान्य तरीके से बंद हुए थे। कुमार का कहना है कि मंगलवार को जो अंतर दिख रहा है, वह किसी नई कमजोरी का संकेत नहीं है। यह सिर्फ सोमवार की असामान्य चाल का सामान्य होना है।

क्या है Closing Auction Session?

बाजार नियामक सेबी ने शेयरों के क्लोजिंग प्राइस को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम शुरू किया है। इस व्यवस्था का मकसद यह है कि दिन के आखिर में शेयरों की कीमत वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर तय हो। साथ ही क्लोजिंग प्राइस में कृत्रिम बदलाव या हेरफेर की संभावना भी कम हो। सेबी ने इस बदलाव की घोषणा 16 जनवरी 2026 को की थी और इसे 3 अगस्त 2026 से लागू किया गया। शुरुआती चरण में यह व्यवस्था केवल उन शेयरों पर लागू है, जिनमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) में कारोबार होता है।

पहले ही दिन मिला अच्छा रिस्पॉन्स

एनएसई के अनुसार, नए सिस्टम के पहले ही दिन 515 ट्रेडिंग मेंबर्स ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान 56,773 अलग-अलग PAN से ऑर्डर दर्ज किए गए, जिससे साफ है कि बाजार के प्रतिभागियों ने नई व्यवस्था को अच्छी प्रतिक्रिया दी।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Urban Company Share 3rd August: 92 करोड़ रुपये के घाटे के बाद भी अर्बन कंपनी के शेयर में 17% की तेजी, क्या है इस खरीदारी की वजह?

ये भी पढ़ें
Urban Company Share

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Aug 2026 01:58 pm

Published on:

04 Aug 2026 01:58 pm

Hindi News / Business / Sensex चढ़ा लेकिन Nifty टूटा, आखिर क्यों दिखा शेयर बाजार में ऐसा अनोखा नजारा?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Why Banking Stocks Down Today: रेपो रेट में बदलाव नहीं होने की उम्मीद, फिर क्यों गिर रहे हैं बैंकों के शेयर? जानिए वजह

RBI Monetary Policy Impact On Banking Stocks
कारोबार

Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में तनाव कम हुआ तो घट गए सोने के हाजिर भाव, जानिए आपके शहर में क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

Ather Energy Share Price 4th August: कंपनी के घाटे में भारी कमी से शेयर में आई 16% की तेजी, जानिए ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या दिए टार्गेट

Brokerage Buy Call Ather Energy
कारोबार

LIC Share Price Crash 4th August: अचानक 9% क्यों टूट गया देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का शेयर?

LIC Share Fall
कारोबार

Petrol-Diesel और ATF पर सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, जानिए आपके शहर में क्या हैं आज फ्यूल के रेट

Petrol Diesel Price Update
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.