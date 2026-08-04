LIC Share Price Crash 4th August: अचानक 9% क्यों टूट गया देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का शेयर?

LIC Stock Falls: सरकार ने देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका असर कंपनी के शेयर में भी देखने को मिला। मंगलवार को कारोबार शुरू होते ही एलआईसी का शेयर करीब 9% तक टूट गया। एनएसई पर सुबह 9 बजकर 16 मिनट पर यह शेयर 8.28 फीसदी या 35.50 रुपये की गिरावट के साथ 393 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। सरकार ने सोमवार को बताया था कि वह ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए पहले 2.5% हिस्सेदारी बेचेगी। अगर निवेशकों की ओर से अच्छी मांग आती है, तो ग्रीन शू ऑप्शन के तहत अतिरिक्त 4% हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है। यानी कुल मिलाकर सरकार 6.5% तक हिस्सेदारी बेच सकती है।