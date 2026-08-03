RBI MPC Meeting: क्या बैंक एफडी पर बढ़ सकती हैं ब्याज दरें, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

FD की ब्याज दरें बढ़ने की एक बड़ी वजह बैंकों की जमा जरूरत भी होती है। RBI के आंकड़ों के अनुसार, 15 जुलाई 2026 तक बैंकों का कर्ज सालाना आधार पर 17.7 फीसदी बढ़कर 217.3 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि जमा वृद्धि 12.7 फीसदी रही। यानी बैंक ग्राहकों को ज्यादा कर्ज दे रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले जमा राशि उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। अगर यह अंतर आगे भी बना रहता है तो बैंक ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए FD पर बेहतर ब्याज देने का रास्ता अपना सकते हैं। बैंक बाजार के CEO आदिल शेट्टी (Adhil Shetty) के अनुसार, जब क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच अंतर लंबे समय तक बना रहता है, तो बैंकों को भविष्य की लोन जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा जमा जुटानी पड़ती है।