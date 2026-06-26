FD Calculation: सीनियर सिटीजंस को इन 6 बैंकों की FD में मिल रहा 8% से ज्यादा रिटर्न, 2 या 5 लाख रुपये डालें तो कितना मिलेगा मुनाफा?

Best FD Returns For Senior Citizens: अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में बेहतर ब्याज चाहते हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। स्टेबल मनी के आंकड़ों के मुताबिक अभी छह स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटीजन को 8 फीसदी या उससे अधिक ब्याज दे रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 8.50 फीसदी ब्याज शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा है। वहीं, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक समेत बड़े सरकारी और निजी बैंकों की ब्याज दरें इससे काफी कम हैं।