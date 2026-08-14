2 साल से Bank Account इस्तेमाल नहीं किया? Inactive होने पर क्या होगा, पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं? जानें RBI के नियम

RBI Bank Rules: अगर आपका कोई बैंक अकाउंट ऐसा है जिसे आपने सालों से इस्तेमाल नहीं किया है, तो हो सकता है वह निष्क्रिय (Inactive) हो गया हो। ऐसे खाते से फ्रॉड होने के चांस ज्यादा होते है और समय पर जानकारी भी नहीं मिलती है। RBI के नियमों के मुताबिक, अगर 2 साल से ज्यादा समय तक खाताधारक की तरफ से कोई लेनदेन नहीं किया जाता, तो बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि खाते में रखा आपका पैसा अब वापस नहीं मिलेगा। पैसा वापस पाने और अकाउंट को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए बैंक की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।