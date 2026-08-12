RBI के पास यूं ही पड़ा है करीब 1 लाख करोड़ रुपया, कोई नहीं कर रहा क्लेम, UDGAM पोर्टल से पता करें कहीं आपका तो नहीं यह पैसा

आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बैंकों को कई कदम उठाने को कहा है। बैंकों को खाताधारकों, नॉमिनी और कानूनी वारिसों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को अपनी वेबसाइट पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी भी समय-समय पर पब्लिश करनी होती है। अगर ग्राहक की संपर्क जानकारी उपलब्ध है, तो बैंक को पत्र, ईमेल या SMS के जरिए संपर्क करना होता है। ईमेल और SMS के जरिए संपर्क हर तिमाही किया जाता है।