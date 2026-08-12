Tata Group Shares: TCS में 6% तक की गिरावट, टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा एलेक्सी समेत ग्रुप के कई शेयरों में बिकवाली, जानिए वजह

TCS Share Price 12th August: टाटा ग्रुप के शेयरों में आज बुधवार को भारी बिकवाली देखने को मिली। इसकी वजह यह है कि टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे दोबारा चेयरमैन बनने के लिए अपना नाम आगे नहीं रखेंगे। हालांकि, वे 20 फरवरी 2027 तक का अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे। इस इस्तीफे के पीछे टाटा ट्रस्ट के साथ मतभेद को बड़ी वजह माना जा रहा है। इस खबर के बाद टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा पावर और टाइटन समेत ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर टूट गए।