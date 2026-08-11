70% कर्मचारियों ने माना नौकरी चली गई तो 6 महीने से ज्यादा नहीं चला पाएंगे घर का खर्चा, अस्पताल का बिल है सबसे बड़ा डर

सबसे बड़ी समस्या नौकरी बदलते समय आती है, जिसमें कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में GMC आमतौर पर लास्ट वर्किंग डे पर खत्म हो जाता है। ऐसे में नई कंपनी का कवर शुरू होने में कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक का गैप पड़ सकता है। इस दौरान अगर अस्पताल जाना पड़े तो पूरा खर्च अपनी जेब से देना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे पहले अपनी मौजूदा कंपनी की पॉलिसी को अच्छी तरह जांचना चाहिए और पता लगाएं कि क्या यह पॉलिसी उसी इंश्योरेंस कंपनी के इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर प्लान में बदली (माइग्रेट) जा सकती है। IRDAI के नियमों के मुताबिक, ग्रुप हेल्थ पॉलिसी के मेंबर्स को लागू शर्तों के अधीन उसी इंश्योरर के साथ इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में माइग्रेट करने का अधिकार मिलता है।