Money Tips: मिडिल क्लास की जेब खाली कर रही हैं ये 5 अनजानी गलतियां, सुधारकर ऐसे बनाएं वेल्थ

Wealth Creation Tips: अगर आप अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो कम उम्र में ही करोड़ों रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। आज भारत में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आम मिडिल क्लास को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होने के कारण वह अमीर नहीं बन पा रहा। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के अनुसार भारत में सिर्फ 27 फीसदी लोग ही वित्तीय रूप से साक्षर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्तीय साक्षरता के आंकड़े बताते हैं कि हमारी छोटी-छोटी आदतें हमें कर्ज के जाल में फंसा रही हैं।