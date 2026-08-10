Hitachi Energy India Share Price 10th August: तिमाही नतीजों के बाद शेयर में 11% से ज्यादा का उछाल, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च प्रमुख सुदीप शाह के मुताबिक हिताची एनर्जी इंडिया ने डेली चार्ट पर लोअर-लो और लोअर-हाई का पैटर्न तोड़ दिया है। यह शेयर के शॉर्ट टर्म ट्रेंड में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि मूविंग एवरेज का रुख भी अब ऊपर की तरफ हो गया है। RSI भी 60 के स्तर के ऊपर निकल चुका है, जो शेयर में खरीदारी की बढ़ती दिलचस्पी का संकेत है। इसके अलावा ADX इंडिकेटर में +DI ने -DI को पार कर लिया है। इससे भी खरीदारी का दबाव मजबूत होने का संकेत मिलता है। शाह के मुताबिक शेयर अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर शेयर 34,200 से 34,150 रुपये के जोन के ऊपर बना रहता है, तो इसमें आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है।