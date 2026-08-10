Aarti Pharmalabs Share 10th August: पहली तिमाही में मुनाफा 65% बढ़ा तो शेयर में लग गया 20% का अपर सर्किट

Aarti Pharmalabs Q1 Results: फार्मा सेक्टर की कंपनी आरती फार्मालैब्स (Aarti Pharmalabs) का शेयर सोमवार को निवेशकों के रडार पर छा गया। यह शेयर NSE पर पिछले बंद भाव 685.85 रुपये के मुकाबले 763 रुपये पर खुला और देखते ही देखते 823 रुपये तक उछल गया। इसी तेजी के साथ शेयर 20 फीसदी के अपर सर्किट पर लॉक हो गया। शेयर में यह उछाल कंपनी के जून तिमाही के नतीजे आने के बाद देखने को मिला है।