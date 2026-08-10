Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में गिरावट, जानिए आपके शहर में क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today 10th July: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट देखने को मिली है। घरेलू हाजिर भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में सुबह 11 बजे 24 कैरेट गोल्ड का रेट 430 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 400 रुपये की गिरावट के साथ 1,39,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 330 रुपये की गिरावट के साथ 1,14,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का हाजिर भाव बिना किसी बदलाव के साथ 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।