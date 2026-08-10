10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में गिरावट, जानिए आपके शहर में क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: बीते हफ्ते आई तेजी के बाद आज सोमवार को सोने में मुनाफावसूली देखने को मिली है। यही कारण है कि घरेलू हाजिर कारोबार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Aug 10, 2026

Gold Rate Today

सोने की हाजिर कीमत में गिरावट आई है। (PC: AI)

Gold Rate Today 10th July: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट देखने को मिली है। घरेलू हाजिर भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में सुबह 11 बजे 24 कैरेट गोल्ड का रेट 430 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 400 रुपये की गिरावट के साथ 1,39,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 330 रुपये की गिरावट के साथ 1,14,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का हाजिर भाव बिना किसी बदलाव के साथ 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

मुनाफावसूली के चलते गिरे भाव

ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस समय ईरान की अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने और होर्मुज खोलने के लिए कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। जबकि अमेरिका यह कह रहा है कि वह एक डील के करीब है। इससे मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। उधर सोने की कीमतों में बीते हफ्ते आई तेजी के बाद निवेशकों ने थोड़ी मुनाफावसूली की है। यही कारण है कि घरेलू हाजिर बाजार में कीमतें लाल निशान पर हैं। वहीं, इस समय निवेशक अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर भी नजर बनाए हुए हैं।

बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

शहर24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
चेन्नई₹1,52,180₹1,39,500₹1,17,650
मुंबई₹1,51,970₹1,39,300₹1,13,980
दिल्ली₹1,52,120₹1,39,450₹1,14,130
कोलकाता₹1,51,970₹1,39,300₹1,13,980
बेंगलुरु₹1,51,970₹1,39,300₹1,13,980
हैदराबाद₹1,51,970₹1,39,300₹1,13,980
केरल₹1,51,970₹1,39,300₹1,13,980
पुणे₹1,51,970₹1,39,300₹1,13,980
वडोदरा₹1,52,020₹1,39,350₹1,14,030
अहमदाबाद₹1,52,020₹1,39,350₹1,14,030
जयपुर₹1,52,120₹1,39,450₹1,14,130

MCX पर सोने-चांदी के रेट

एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में सोमवार को तेजी देखने को मिली है। सुबह 11 बजकर 26 मिनट पर 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना 0.64 फीसदी या 979 रुपये की बढ़त के साथ 1,52,799 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। सोने के साथ ही चांदी की घरेलू वायदा कीमत में भी तेजी देखने को मिली। 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी इस समय 1.57 फीसदी या 3633 रुपये की बढ़त के साथ 2,35,099 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में बढ़त देखी गई है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.04 फीसदी या 1.80 डॉलर की बढ़त के साथ 4,401.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.18 फीसदी या 7.62 डॉलर की बढ़त के साथ 4,349.18 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 1.03 फीसदी या 0.65 डॉलर की बढ़त के साथ 64.15 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.86 फीसदी या 0.55 डॉलर की बढ़त के साथ 64.10 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

Gold Price Outlook: सोने में आया 8 महीने का सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल, 7% बढ़ गईं कीमतें, क्या यह है बड़ी तेजी आने का संकेत

ये भी पढ़ें
Gold Price Outlook

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Updated on:

10 Aug 2026 12:09 pm

Published on:

10 Aug 2026 12:09 pm

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में गिरावट, जानिए आपके शहर में क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Dabur ने FSSAI पर लगाया भेदभाव का आरोप, कहा- दूसरी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया एक्शन

Dabur petition
कारोबार

Paytm Share Price 10 August: 10% की बढ़त लेकर बंद हुआ पेटीएम का शेयर, ब्रोकरेज फर्म ने बढ़ाकर 2200 रुपये किया टार्गेट प्राइस

Paytm Share Price Hike Reason
कारोबार

Credit Card Rules: क्या क्रेडिट कार्ड बंद कराने पर बकाया रकम से बच जाएंगे आप? जानिए क्या कहते हैं RBI के नियम

Credit Card Closure
कारोबार

Hitachi Energy India Share Price 10th August: तिमाही नतीजों के बाद शेयर में 11% से ज्यादा का उछाल, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Hitachi Energy India
कारोबार

Aarti Pharmalabs Share 10th August: पहली तिमाही में मुनाफा 65% बढ़ा तो शेयर में लग गया 20% का अपर सर्किट

Aarti Pharmalabs Share Price
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.