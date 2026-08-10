Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में गिरावट, जानिए आपके शहर में क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की हाजिर कीमत में गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Rate Today 10th July: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट देखने को मिली है। घरेलू हाजिर भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में सुबह 11 बजे 24 कैरेट गोल्ड का रेट 430 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 400 रुपये की गिरावट के साथ 1,39,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 330 रुपये की गिरावट के साथ 1,14,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का हाजिर भाव बिना किसी बदलाव के साथ 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस समय ईरान की अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने और होर्मुज खोलने के लिए कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। जबकि अमेरिका यह कह रहा है कि वह एक डील के करीब है। इससे मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। उधर सोने की कीमतों में बीते हफ्ते आई तेजी के बाद निवेशकों ने थोड़ी मुनाफावसूली की है। यही कारण है कि घरेलू हाजिर बाजार में कीमतें लाल निशान पर हैं। वहीं, इस समय निवेशक अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर भी नजर बनाए हुए हैं।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,52,180
|₹1,39,500
|₹1,17,650
|मुंबई
|₹1,51,970
|₹1,39,300
|₹1,13,980
|दिल्ली
|₹1,52,120
|₹1,39,450
|₹1,14,130
|कोलकाता
|₹1,51,970
|₹1,39,300
|₹1,13,980
|बेंगलुरु
|₹1,51,970
|₹1,39,300
|₹1,13,980
|हैदराबाद
|₹1,51,970
|₹1,39,300
|₹1,13,980
|केरल
|₹1,51,970
|₹1,39,300
|₹1,13,980
|पुणे
|₹1,51,970
|₹1,39,300
|₹1,13,980
|वडोदरा
|₹1,52,020
|₹1,39,350
|₹1,14,030
|अहमदाबाद
|₹1,52,020
|₹1,39,350
|₹1,14,030
|जयपुर
|₹1,52,120
|₹1,39,450
|₹1,14,130
एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में सोमवार को तेजी देखने को मिली है। सुबह 11 बजकर 26 मिनट पर 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना 0.64 फीसदी या 979 रुपये की बढ़त के साथ 1,52,799 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। सोने के साथ ही चांदी की घरेलू वायदा कीमत में भी तेजी देखने को मिली। 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी इस समय 1.57 फीसदी या 3633 रुपये की बढ़त के साथ 2,35,099 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।
सोने की वैश्विक कीमतों में बढ़त देखी गई है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.04 फीसदी या 1.80 डॉलर की बढ़त के साथ 4,401.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.18 फीसदी या 7.62 डॉलर की बढ़त के साथ 4,349.18 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 1.03 फीसदी या 0.65 डॉलर की बढ़त के साथ 64.15 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.86 फीसदी या 0.55 डॉलर की बढ़त के साथ 64.10 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग