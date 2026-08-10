Iran-Oman समझौते में देरी से फिर बढ़ा कच्चे तेल का दाम, जानिए आपके शहर में आज कितनी है एक लीटर पेट्रोल की कीमत

Petrol Diesel Price Today 10 August 2026: ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर समझौते में देरी का असर कच्चे तेल पर दिखाई दिया। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। ईरान ने कहा है कि दोनों देशों के बीच नया शिपिंग रूट बनाने पर बातचीत अंतिम दौर में है, लेकिन अमेरिका को अभी कुछ और शर्तें पूरी करनी होंगी। इस बीच भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की रिटेल प्राइस नहीं बदलीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में सरकारी फ्यूल रिटेलर्स ने कीमतें जस की तस रखीं।