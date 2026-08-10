Iran-Oman समझौते में देरी से फिर बढ़ा कच्चे तेल का दाम, जानिए आपके शहर में आज कितनी है एक लीटर पेट्रोल की कीमत

Petrol Diesel के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। (फोटो: AI)
Petrol Diesel Price Today 10 August 2026: ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर समझौते में देरी का असर कच्चे तेल पर दिखाई दिया। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। ईरान ने कहा है कि दोनों देशों के बीच नया शिपिंग रूट बनाने पर बातचीत अंतिम दौर में है, लेकिन अमेरिका को अभी कुछ और शर्तें पूरी करनी होंगी। इस बीच भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की रिटेल प्राइस नहीं बदलीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में सरकारी फ्यूल रिटेलर्स ने कीमतें जस की तस रखीं।
सोमवार को ब्रेंट क्रूड का भाव 91 सेंट यानी 1.09 फीसदी बढ़कर 84.46 डॉलर प्रति बैरल हो गया। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 61 सेंट यानी 0.78 फीसदी बढ़कर 78.79 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इससे पहले पिछले सप्ताह दोनों कच्चे तेल के बेंचमार्क में 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई थी।
भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। तेल कंपनियों की ओर से दाम आखिरी बार 25 मई को बदले गए थे। हालांकि, पेट्रोल-डीजल की कीमतें रोज सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं, लेकिन प्रमुख शहरों में इनके रेट अभी स्थिर हैं।
|शहर
|पेट्रोल कीमत
|डीजल कीमत
|नई दिल्ली
|₹102.12
|₹95.20
|मुंबई
|₹111.21
|₹97.83
|गुरुग्राम
|₹102.97
|₹95.64
|बेंगलुरु
|₹111.68
|₹99.56
|चेन्नई
|₹107.77
|₹99.55
|भुवनेश्वर
|₹108.97
|₹100.68
|चंडीगढ़
|₹101.54
|₹89.47
|पटना
|₹114.55
|₹100.49
|जयपुर
|₹113.19
|₹98.25
|तिरुवनंतपुरम
|₹115.49
|₹104.40
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, KCM Trade के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वॉटरर (Tim Waterer) का कहना है कि निवेशक बातचीत के कभी आगे बढ़ने और कभी रुकने की स्थितियों को देखते हुए किसी ठोस परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि टैंकरों की वेरिफाइड आवाजाही या औपचारिक समझौते के होने की। इस बीच मिडिल ईस्ट में फिर संघर्ष बढ़ने की आशंका बनी हुई है। यमन में ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की जजान रिफाइनरी पर हमले की जिम्मेदारी ली है।
ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह खोलने के लिए अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करने, प्रतिबंध हटाने और संघर्ष से हुए नुकसान का मुआवजा देने जैसी शर्तें रखी हैं। अमेरिका का कहना है कि वह होर्मुज के प्रबंधन को लेकर बातचीत में शामिल है, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज किया है।
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