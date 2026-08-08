Gold Loan Tips: क्या सोने की प्योरिटी से आपके गोल्ड लोन पर पड़ता है असर? जानिए LTV से कैसे तय होती है कर्ज की रकम

कई लोग गहने का कुल वजन देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि उन्हें उतने ही वजन के सोने पर लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर गहने में कीमती पत्थर, नग या दूसरे गैर-सोने वाले हिस्से लगे हैं, तो उनकी कीमत को सोने की वैल्यू में शामिल नहीं किया जाता। पहले इन हिस्सों का वजन अलग किया जाता है और फिर वास्तविक सोने के वजन के आधार पर वैल्यू तय होती है। गहने में लगे दूसरे पत्थर और चीजें हटाने के बाद सिर्फ शुद्ध सोने के वजन को लोन के लिए देखा जाता है। अगर किसी गहने के वजन का करीब 50% हिस्सा पत्थरों का है, तो उसे स्वीकार करने में भी दिक्कत हो सकती है। इससे कम पत्थर होने पर वैल्यू तय करते समय जरूरी कटौती की जा सकती है।