8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Dhoot Transmission IPO: कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए 918 करोड़ रुपये, ग्रे मार्केट में दिख रहा 28% का मुनाफा, जानिए ब्रोकरेज फर्म्स की राय

Dhoot Transmission का 3,067 करोड़ रुपये का IPO 10 अगस्त से खुलेगा। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 918.3 करोड़ रुपये जुटाए हैं। ब्रोकरेज फर्मों ने EV और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी की मजबूत स्थिति को देखते हुए सकारात्मक राय दी है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Aug 08, 2026

Dhoot Transmission GMP

Dhoot Transmission का शेयर ग्रे मार्केट में अच्छे-खासे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। (PC: AI)

Dhoot Transmission GMP: ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनी धूत ट्रांसमिशन का आईपीओ लॉन्च होने से पहले ही शेयर ग्रे मार्केट में अच्छे-खासे प्रीमियम पर ट्रेड करता दिख रहा है। ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर शनिवार दोपहर 871 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 247 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह शेयर की लिस्टिंग 28.36 फीसदी के प्रीमियम के साथ 1118 रुपये पर हो सकती है। यह आईपीओ 10 से 12 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।

IPO का 50% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं 15% हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों यानी NII के लिए और बाकी 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रखा गया है। 871 रुपये के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से एक लॉट के लिए निवेश राशि करीब 14,807 रुपये होगी। कंपनी का शेयर 17 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हो सकता है।

एंकर निवेशकों से जुटाए 918.3 करोड़ रुपये

आईपीओ लॉन्च होने से पहले ही कंपनी ने एंकर निवेशकों से 918.3 करोड़ रुपये जुटा लिये हैं। इन निवेशकों में BlackRock, Abu Dhabi Investment Authority और SBI Mutual Fund जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कंपनी ने आईपीओ में शेयर का प्राइस बैंड 829 से 871 रुपये तय किया है।

करीब 3,067 करोड़ रुपये के इस IPO को लेकर ब्रोकरेज फर्म्स का रुख भी काफी हद तक सकारात्मक है। हालांकि, एक्सपर्ट्स ने कुछ ऐसे जोखिम भी गिनाए हैं, जिन्हें निवेशकों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

IPO में फ्रेश इश्यू और OFS दोनों हैं

धूत ट्रांसमिशन के आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल यानी OFS दोनों शामिल हैं। फ्रेश इश्यू के तहत कंपनी 1.6 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। वहीं, मौजूदा शेयरधारक OFS के जरिए 1.9 करोड़ तक शेयर बेचेंगे। OFS से मिलने वाला पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें मौजूदा निवेशक अपने शेयर बेच रहे हैं। कंपनी को सिर्फ फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम का फायदा मिलेगा।

क्या करती है कंपनी

धूत ट्रांसमिशन ऑटो और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वायरिंग हार्नेस और इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाती है। कंपनी खास तौर पर दोपहिया और तीन-पहिया वाहनों के वायरिंग हार्नेस कारोबार में मजबूत स्थिति रखती है। ब्रोकरेज फर्म स्वास्तिका के मुताबिक, कंपनी ने पिछले तीन साल में करीब 27% की रेवेन्यू CAGR ग्रोथ दर्ज की है। इसकी तुलना में पारंपरिक ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री की ग्रोथ करीब 12 से 15% रही है।

कंपनी दोपहिया और तीन-पहिया वायरिंग हार्नेस बाजार में टॉप-2 प्लेयर्स में शामिल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV सेगमेंट में भी इसकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है। EV की संख्या बढ़ने, गाड़ियों में ज्यादा इलेक्ट्रिकल फीचर्स जुड़ने और प्रीमियम वाहनों की मांग बढ़ने से वायरिंग हार्नेस की जरूरत भी बढ़ती है। यही बात कंपनी के लिए आगे ग्रोथ का बड़ा मौका बन सकती है।

ब्रोकरेज फर्म की क्या है सलाह?

स्वास्तिक ने लंबी अवधि की ग्रोथ और संभावित लिस्टिंग गेन को देखते हुए IPO को सब्सक्राइब करने की राय दी है। हालांकि, ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी की वैल्यूएशन फिलहाल काफी हद तक उचित स्तर पर है। इसलिए निवेशकों को बहुत ज्यादा पैसा एक ही जगह लगाने के बजाय सोच-समझकर निवेश करने की सलाह दी गई है। वहीं, एक अन्य ब्रोकरेज फर्म Equivision ने भी आईपीओ को लेकर सकारात्मक राय दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी भारत में दोपहिया और तीनपहिया वाहनों के लिए वायरिंग हार्नेस बनाने वाली बड़ी कंपनियों में शामिल है। तीन-पहिया वायरिंग हार्नेस बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 70% से ज्यादा बताई गई है। कंपनी के पास कई तरह के प्रोडक्ट हैं और देश की बड़ी ऑटो कंपनियों के साथ इसके लंबे समय से कारोबारी रिश्ते हैं। EV कंपोनेंट्स में कंपनी की बढ़ती मौजूदगी को भी ब्रोकरेज ने एक मजबूत पहलू माना है।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Nifty-Gold Ratio: सोना या शेयर, कहां करें निवेश? एक्सपर्ट से समझिए क्या मिल रहे हैं संकेत

ये भी पढ़ें
Gold Price Outlook

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2026 03:19 pm

Published on:

08 Aug 2026 03:19 pm

Hindi News / Business / Dhoot Transmission IPO: कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए 918 करोड़ रुपये, ग्रे मार्केट में दिख रहा 28% का मुनाफा, जानिए ब्रोकरेज फर्म्स की राय

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Loan Tips: क्या सोने की प्योरिटी से आपके गोल्ड लोन पर पड़ता है असर? जानिए LTV से कैसे तय होती है कर्ज की रकम

Gold Loan
कारोबार

Investment Planning: 15 हजार रुपये महीने की SIP से 30 साल में बन सकता है 5 करोड़ से ज्यादा का फंड, समझिए कैलकुलेशन

Wealth Creation Tip
कारोबार

PM-SYM Pension स्कीम में 54 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 3,000 रुपये महीने पाने के लिए जानिए क्या करना होगा

Rajasthan Pension Scheme
कारोबार

Multibagger Stock: 5 दिन में 68% और 1 महीने में 102% का रिटर्न, Ujaas Energy के शेयर में भारी तेजी देख एक्सचेंज ने मांग लिया जवाब

Multibagger Stock
कारोबार

Gold Price Outlook: सोने में आया 8 महीने का सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल, 7% बढ़ गईं कीमतें, क्या यह है बड़ी तेजी आने का संकेत

Gold Price Outlook
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.