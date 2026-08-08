Investment Planning: 15 हजार रुपये महीने की SIP से 30 साल में बन सकता है 5 करोड़ से ज्यादा का फंड, समझिए कैलकुलेशन

SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में तय रकम को नियमित अंतराल पर लगाने का तरीका है। निवेशक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना निवेश कर सकता है। हालांकि, मासिक SIP सबसे लोकप्रिय विकल्पों में है। इसमें बाजार में सही समय पर निवेश करने के बजाय लगातार निवेश पर जोर रहता है। SIP के रिटर्न डेटा को देखें तो पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में औसतन सालाना 12 फीसदी रिटर्न आसानी से मिल जाता है। लेकिन फिर भी SIP का रिटर्न शेयर बाजार के रिटर्न पर आधारित होता है, ऐसे में इसमें जोखिम की संभावना बनी रहती है।