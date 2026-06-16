Wife के साथ मिलकर SIP में हर महीने डालें 15-15 हजार रुपये, सिर्फ 10 साल में बन सकता है 1 करोड़ का फंड, समझिए कैलकुलेशन

SIP Calculator: म्यूचुअल फंड का ऐतिहासिक डेटा यह बताता है कि 10 साल तक एसआईपी जारी रखने वालों को निवेश में कभी नुकसान नहीं हुआ है। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 10 से 15 फीसदी औसत सालाना रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। हालांकि, फंड के प्रकार के हिसाब से यह अनुमान अलग-अलग है। बजाज फिनसर्व की एक रिपोर्ट के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 से 15 फीसदी, डेट म्यूचुअल फंड में 6 से 8 फीसदी, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में 8 से 10 फीसदी और इंडेक्स फंड में 10 से 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न की उम्मीद रहती है। इस तरह लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड का सालाना औसत रिटर्न 12 फीसदी माना जाता है।