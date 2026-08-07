Tax Amendment Bill: क्या UPI से Payment पर लगेगी फीस? जानिए क्या है सरकार की तैयारी

टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007, इनकम टैक्स एक्ट, 2025 और फाइनेंस एक्ट, 2026 में संशोधन किए गए हैं। सबसे अहम बदलाव यह है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के बीच मौजूद कानूनी लिंक को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके बाद सरकार भविष्य में UPI और RuPay पर लागू जीरो-MDR व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला आसानी से कर सकेगी। हालांकि, बिल में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि एमडीआर कितना होगा या कब से लागू होगा। केवल सरकार को भविष्य में जरूरत पड़ने पर नियम बदलने का अधिकार दिया गया है।