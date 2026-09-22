Strait of Hormuz पर ईरान के नए रुख से गोल्ड और शेयर मार्केट पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट से समझिए

सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, हॉर्मुज संकट और कच्चे तेल की कीमत लंबे समय से भारतीय शेयर बाजार के लिए अहम संकेत बने हुए हैं। अगस्त में भी बाजार विशेषज्ञों ने कहा था कि हॉर्मुज की स्थिति और ब्रेंट क्रूड की दिशा घरेलू शेयर बाजार के लिए महत्वपूर्ण संकेतक रहेंगे। अगर हॉर्मुज खुलने की दिशा में वास्तव में कोई ठोस प्रगति होती है और तेल की कीमतें नीचे आती हैं, तो इससे भारतीय बाजार की चिंता कुछ कम हो सकती है। हालांकि, बाजार पर इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि तेल की कीमत कितनी नीचे आती है और वहां कितने समय तक बनी रहती है। सिंह ने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, पेंट कंपनियों, टायर कंपनियों और एविएशन जैसे तेल की कीमत से सीधे प्रभावित होने वाले सेक्टर्स पर भी निवेशकों की नजर रह सकती है।