Navin Fluorine Share Price: एक ही दिन में 14% उछला शेयर, ब्रोकरेज फर्म्स ने बढ़ाया टार्गेट प्राइस, जानिए वजह

एक्सिस सिक्योरिटीज ने नवीन फ्लोरीन के शेयर पर 'Buy' रेटिंग बनाए रखते हुए टार्गेट प्राइस 8,000 रुपये से बढ़ाकर 8,600 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के सभी कारोबार क्षेत्रों में टिकाऊ विकास की मजबूत संभावनाएं हैं। नई एचएफसी क्षमता, एमपीपी डीबोटलनेकिंग और केमोर्स लिक्विड कूलिंग प्रोजेक्ट्स के चलते आने वाले समय में कंपनी की कमाई को नई गति मिल सकती है। वहीं, जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने भी टार्गेट प्राइस 8,200 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि अतिरिक्त आर-32 क्षमता, एएचएफ सुविधा, सीडीएमओ विस्तार और नए प्रोजेक्ट कंपनी के लॉन्ग टर्म विकास को मजबूत करेंगे।