Trent Q1 Results: 1300 बड़े फैशन स्टोर्स चलाने वाली कंपनी ट्रेंट का मुनाफा 21% बढ़ा, रेवेन्यू 18% उछला, शेयर में तेजी

Trent Q1 Profit: टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी ने बताया कि जून तिमाही में उसके समेकित शुद्ध मुनाफे में साल दर साल आधार पर 21 फीसदी का इजाफा हुआ है। इससे यह 519 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 430 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी का परिचालन से राजस्व साल दर साल आधार पर 18 फीसदी बढ़कर 5,755 करोड़ रुपये रहा।