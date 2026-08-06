Income Tax Return की 31 जुलाई की डेडलाइन चूकने के बाद भी क्या आप पा सकते हैं टैक्स रिफंड? जानिए क्या है उपाय

Tax2Win के CEO एवं सह-संस्थापक अभिषेक सोनी के अनुसार, लेट फीस आपकी कुल आय पर निर्भर करती है। बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने पर कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक होने पर अधिकतम 5,000 रुपये और पांच लाख रुपये तक आय होने पर अधिकतम 1,000 रुपये तक लेट फीस देनी पड़ती है। यदि टैक्सपेयर पर टैक्स बकाया है, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत प्रति माह या 1फीसदी की दर से साधारण ब्याज भी देना होगा। यदि 31 दिसंबर 2026 की बिलेटेड रिटर्न की समय सीमा भी चूक जाती है, तो अधिकांश मामलों में केवल अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) का विकल्प बचता है। हालांकि ITR-U का उपयोग नया या टैक्स रिफंड पाने के लिए नहीं किया जा सकता।