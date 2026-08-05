SIP Calculator: 25,000 रुपये की SIP से भी बन सकता है 10 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, एनुअल स्टेप अप से मिलेगा फायदा

कई लोग एसआईपी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन सालों तक उसी रकम पर टिके रहते हैं। यही गलती टार्गेट को आपसे दूर कर सकती है। अगर हर साल एसआईपी में बढ़ोतरी सिर्फ 5% की जाए, तो 10 करोड़ का लक्ष्य पाने में करीब 28 साल लग सकते हैं। यानी टार्गेट तक पहुंचने में तीन साल ज्यादा लगेंगे। इस निवेश में आपकी एसआईपी की रकम 25 हजार रुपये होगी। हर साल SIP में बढ़ोतरी 5% होगी। निवेश अवधि 28 साल रहेगी। यहां आपका कुल निवेश 1,75,20,774 रुपये का रहेगा। इस निवेश में आपको 8,41,55,949 रुपये ब्याज आय के रूप में मिल सकते हैं। इस तरह कुल 10,16,76,724 रुपये का फंड बन सकता है। यह गणना 12% अनुमानित वार्षिक रिटर्न के आधार पर की गई है। वास्तविक रिटर्न बाजार की स्थिति के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है।