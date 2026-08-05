RBI के Repo Rate पर फैसले के बाद ऑटो और रियल एस्टेट शेयरों में आई तेजी, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में करीब 3 प्रतिशत की तेजी आई। गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर 5 प्रतिशत तक उछल गया, जबकि डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, लोढ़ा डेवलपर्स और ओबेरॉय रियल्टी के शेयर करीब 3 प्रतिशत मजबूत हुए। वहीं, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 1.4 प्रतिशत बढ़ा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और यूको बैंक के शेयरों में 1 से 2 प्रतिशत तक बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, निजी बैंकों में कमजोरी रही और फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट आई।