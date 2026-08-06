Multibagger Stocks: 1 लाख के कर दिये 6 लाख रुपये, साल 2026 में इन 10 शेयरों ने दिया 500% तक का रिटर्न

विजी फाइनेंस ने जून तिमाही में 1.14 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी को 33 लाख रुपये का घाटा हुआ था। यूनाइटेड फूडब्रांड्स भी नुकसान से बाहर निकल आई। कंपनी ने पहली तिमाही में 3.09 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि एक साल पहले 16.41 करोड़ रुपये का घाटा था। वहीं, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 22.3% बढ़कर 16.15 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी की ग्रॉस सेल्स करीब 32% बढ़कर 294.46 करोड़ रुपये हो गई। 30 जून 2026 तक उसका ऑर्डर बुक 2,428 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो एक साल पहले की तुलना में 92.5% ज्यादा है। यशो इंडस्ट्रीज ने भी अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में बढ़कर 36.05 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह केवल 3.65 करोड़ रुपये था।