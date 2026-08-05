Share Market Today: भारी उतार-चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ मार्केट, ऑटो और मेटल शेयरों में आई सबसे अधिक तेजी

Stock Market on 5th August 2026: भारतीय शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स आज 627 अंक बढ़कर 79,055.38 पर खुला था। कारोबार के दौरान यह न्यूनतम 78,285.74 अंक तक चला गया, जो ओपनिंग लेवल से 770 अंक की गिरावट है। हालांकि, बाजार बंद होते-होते अच्छी रिकवरी आ गई और सेंसेक्स 0.19 फीसदी या 152 अंक की बढ़त के साथ 78,581 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.04 फीसदी या 9.75 अंक बढ़कर 24,624 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 18 शेयर हरे निशान पर और 12 शेयर लाल निशान पर थे।