Ola Electric Share Price 5th August: एक MoU और 10% उछल गया शेयर, Axis Energy के साथ 20 GWh बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट पर हुआ समझौता

Ola Electric MoU With Axis Energy: ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयरों में आज बुधवार को भारी तेजी देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में यह शेयर करीब 10 फीसदी चढ़ गया। निफ्टी 500 इंडेक्स के गेनर्स में यह टॉप पर बना हुआ दिखा। एनएसई पर सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर यह शेयर 10.19 फीसदी या 3.93 रुपये की बढ़त के साथ 42.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह ने बताया कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में आई इस तेजी की वजह रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर एक्सिस एनर्जी के साथ एक एमओयू है। इसके तहत दोनों कंपनियां साल 2032 तक 20 GWh तक के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) लगाने की संभावनाओं पर साथ काम करेंगी।