LIC Share Pirce 5th August: LIC OFS रिटेल निवेशकों के लिए खुला, सिर्फ 10 रुपये का बचा है डिस्काउंट, क्या करना चाहिए निवेश?

LIC OFS Open For Retail Investers: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का 31,400 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) आज से रिटेल निवेशकों के लिए भी खुल गया है। कल इसमें इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली थी और इसमें 323 प्रतिशत बोलियां आई थी। जो निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी को दिखाता है। ऐसे में अब रिटेल निवेशकों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या इसमें निवेश करना चाहिए। इस पर एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई है। दरअसल, सरकार इस OFS के जरिए LIC में अपनी 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है, ताकि SEBI के उस नियम को पूरा किया जा सके जिसके तहत मई 2027 तक पब्लिक शेयरहोल्डिंग 10 प्रतिशत तक बढ़ानी है। यह 2022 में लिस्टिंग के बाद LIC में सरकार की पहली हिस्सेदारी बिक्री है।