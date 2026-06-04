राजेश एक्सपोर्ट्स पर 15.15 लाख करोड़ की हेराफेरी का आरोप: LIC के डूबे करोड़ों, 3 साल में 80% टूटा यह शेयर

Rajesh Exports Scam: देश के कॉर्पोरेट इतिहास में एक बड़े घोटाले का दावा सामने आया है, जिसमें राजेश एक्सपोर्ट्स (Rajesh Exports) पर 15.15 लाख करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगा है। सेबी (SEBI) की अंतरिम जांच में कंपनी और इसके प्रमोटर पर फर्जी राजस्व दिखाने, बिना सबूत विदेशी निवेश दर्ज करने और फर्जी लेनदेन करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। वहीं, एलआईसी (LIC) की बड़ी हिस्सेदारी और निवेशकों के करीब 12,726 करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका ने बाजार में हड़कंप मचा दिया है। कंपनी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दस्तावेजी सबूत पेश करने की बात कही है।