TATA ग्रुप के शेयर Trent की कीमत 1 ही दिन में 34% क्यों आई नीचे, जानिए बोनस इश्यू से कैसे पड़ा फर्क

Why Trent Share Fall Today: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर ट्रेंट लिमिटेड का शेयर बुधवार को 4,257.60 रुपये पर बंद हुआ था। यह आज 2830 रुपये पर खुला है। यानी एक ही दिन में शेयर 34 फीसदी कम कीमत पर खुला। Zudio और Westside जैसे लोकप्रिय रिटेल ब्रांड चलाने वाली इस कंपनी के शेयर में आई यह कमी देखकर कई निवेशक घबरा गए। पहली नजर में लगता है कि शेयर में भारी गिरावट आ गई है, लेकिन असलियत कुछ और है। यह बदलाव कंपनी के पहले बोनस इश्यू की वजह से हुआ है, न कि कारोबार में किसी कमजोरी के कारण।