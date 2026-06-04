4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

TATA ग्रुप के शेयर Trent की कीमत 1 ही दिन में 34% क्यों आई नीचे, जानिए बोनस इश्यू से कैसे पड़ा फर्क

Trent Share Price: टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट ने अपने इतिहास में पहली बार बोनस शेयर जारी किए हैं। इसी वजह से गुरुवार को शेयर एक्स-बोनस ट्रेड हुआ है और इसकी कीमत करीब एक-तिहाई कम नजर आई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jun 04, 2026

trent bonus issue

Trent के शेयर में गिरावट आई है। (PC: AI)

Why Trent Share Fall Today: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर ट्रेंट लिमिटेड का शेयर बुधवार को 4,257.60 रुपये पर बंद हुआ था। यह आज 2830 रुपये पर खुला है। यानी एक ही दिन में शेयर 34 फीसदी कम कीमत पर खुला। Zudio और Westside जैसे लोकप्रिय रिटेल ब्रांड चलाने वाली इस कंपनी के शेयर में आई यह कमी देखकर कई निवेशक घबरा गए। पहली नजर में लगता है कि शेयर में भारी गिरावट आ गई है, लेकिन असलियत कुछ और है। यह बदलाव कंपनी के पहले बोनस इश्यू की वजह से हुआ है, न कि कारोबार में किसी कमजोरी के कारण।

निवेशकों की पूंजी पर नहीं पड़ा असर

शेयर की कीमत में यह अंतर बोनस शेयर एडजस्टमेंट के कारण आया है। यानी शेयरधारकों की कुल संपत्ति पर इसका कोई निगेटिव असर नहीं पड़ा। हालांकि, बोनस एडजस्टमेंट के बाद भी शुरुआती कारोबार में शेयर करीब 2 फीसदी फिसलकर 2,785 रुपये के आसपास कारोबार करता दिखा। बोनस इश्यू में कंपनी के शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, जबकि कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है।

क्या है Trent का बोनस इश्यू?

अप्रैल में कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ 1:2 बोनस इश्यू का ऐलान किया था। इसके तहत कंपनी ने कहा था कि रिकॉर्ड डेट तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर हैं, उन्हें हर दो शेयर पर एक शेयर फ्री मिलेगा। कंपनी ने इस योजना के तहत 1 रुपये फेस वैल्यू वाले करीब 17.77 करोड़ नए शेयर जारी करने का फैसला किया था। शुरुआत में रिकॉर्ड डेट 29 मई तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 4 जून कर दिया गया।

कंपनी के इतिहास का पहला बोनस इश्यू

टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने अब तक कभी बोनस शेयर जारी नहीं किए थे। यही वजह है कि यह इश्यू निवेशकों के बीच खास चर्चा में रहा। पिछले साल कंपनी ने प्रति शेयर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले मई 2024 में 3.20 रुपये और मई 2023 में 2.20 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया था। वहीं, वर्ष 2016 में कंपनी ने 10:1 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट भी किया था।

क्या है मार्केट का हाल

भारतीय शेयर बाजार में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। दोपहर 1 बजे बीएसई सेंसेक्स 0.38 फीसदी या 279 अंक की गिरावट के साथ 74,066 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.25 फीसदी या 58 अंक की गिरावट के साथ 23,349 पर ट्रेड करता दिखा।

Dee Development Engineers के शेयर में 4 दिन से लग रहा अपर सर्किट, 2 महीने में डबल किया निवेशकों का पैसा, क्या करती है कंपनी?

ये भी पढ़ें
Dee Development Engineers

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Jun 2026 01:32 pm

Hindi News / Business / TATA ग्रुप के शेयर Trent की कीमत 1 ही दिन में 34% क्यों आई नीचे, जानिए बोनस इश्यू से कैसे पड़ा फर्क

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

PhysicsWallah का एक फैसला और सीधे 18% उछल गया शेयर, कंपनी अब स्टूडेंट्स को खुद नहीं देगी लोन

Physicswallah
कारोबार

Gold Refining से जुड़ी कंपनी Rajesh Exports पर 15.15 लाख करोड़ के रेवेन्यू हेरफेर का आरोप, लोअर सर्किट में शेयर

Rajesh Exports Share
कारोबार

Gold Rate Today on 4th June 2026: मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से टूटा सोना, जयपुर-अहमदाबाद समेत बड़े शहरों में जानिए आज के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

Bank FD Vs Post Office TD: 1, 3 और 5 साल के निवेश पर बैंक और पोस्ट ऑफिस में से कहां मिल रहा ज्यादा रिटर्न? टैक्स के भी जानिए नियम

Bank FD vs Post Office Term Deposit
कारोबार

Car Market: नई नहीं पुरानी SUV बन रही लोगों की पहली पसंद, FY31 तक 70 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है बाजार

India automobile market
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.