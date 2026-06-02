Dee Development Engineers के शेयर में 4 दिन से लग रहा अपर सर्किट, 2 महीने में डबल किया निवेशकों का पैसा, क्या करती है कंपनी?

Multibagger Stocks: शेयर बाजार में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अचानक निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। दी डेवलपमेंट इंजीनियर्स उन्हीं कंपनियों में शामिल है। मंगलवार को कंपनी का शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ 655.80 रुपये पर पहुंच गया, जो इसका नया रिकॉर्ड स्तर है। इस शेयर में पिछले 4 दिन से अपर सर्किट लग रहा है। अगर पिछले दो महीनों की परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी के शेयर ने निवेशकों का पैसा दोगुने से भी ज्यादा कर दिया है। अप्रैल की शुरुआत में जहां यह शेयर करीब 289 रुपये के आसपास था, वहीं अब यह 650 रुपये के पार पहुंच चुका है। इस तरह करीब 2 महीनों में यह शेयर 127% रिटर्न दे चुका है।