2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Dee Development Engineers के शेयर में 4 दिन से लग रहा अपर सर्किट, 2 महीने में डबल किया निवेशकों का पैसा, क्या करती है कंपनी?

Dee Development Engineers के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले दो महीनों में स्टॉक 127% उछल चुका है। PSU कंपनियों से करीब 600 करोड़ रुपये के ऑर्डर और फंड जुटाने की योजना ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jun 02, 2026

Dee Development Engineers

Dee Development Engineers के शेयर में अपर सर्किट लग रहा है। (PC: AI)

Multibagger Stocks: शेयर बाजार में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अचानक निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। दी डेवलपमेंट इंजीनियर्स उन्हीं कंपनियों में शामिल है। मंगलवार को कंपनी का शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ 655.80 रुपये पर पहुंच गया, जो इसका नया रिकॉर्ड स्तर है। इस शेयर में पिछले 4 दिन से अपर सर्किट लग रहा है। अगर पिछले दो महीनों की परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी के शेयर ने निवेशकों का पैसा दोगुने से भी ज्यादा कर दिया है। अप्रैल की शुरुआत में जहां यह शेयर करीब 289 रुपये के आसपास था, वहीं अब यह 650 रुपये के पार पहुंच चुका है। इस तरह करीब 2 महीनों में यह शेयर 127% रिटर्न दे चुका है।

आखिर निवेशक इतने उत्साहित क्यों हैं?

बाजार में किसी शेयर की कीमत तभी तेजी से बढ़ती है, जब उसके पीछे कोई मजबूत वजह हो। इस शेयर के मामले में सबसे बड़ा कारण हाल ही में मिले बड़े ऑर्डर हैं। कंपनी ने पिछले दो दिनों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से करीब 600 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। ताजा ऑर्डर की कीमत 206.55 करोड़ रुपये है, जो बिजली क्षेत्र से जुड़े एक महारत्न सरकारी EPC ग्रुप से मिला है। कंपनी ने व्यावसायिक कारणों का हवाला देते हुए ग्राहक का नाम सार्वजनिक नहीं किया है।

इससे पहले 30 मई को कंपनी और उसकी सहयोगी इकाई को भारत पेट्रोलियम (BPCL) से 386.86 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था। यह ऑर्डर पाइपिंग सिस्टम के निर्माण और आपूर्ति से जुड़ा है।

कंपनी फंड जुटाने की कर रही तैयारी

निवेशकों की नजर कंपनी के बोर्ड की बैठक पर भी है। 3 जून को होने वाली बैठक में प्रेफरेंशियल आधार पर इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। बाजार आमतौर पर ऐसे कदमों को कंपनी की विस्तार योजनाओं से जोड़कर देखता है।

क्या करती है कंपनी?

Dee Development Engineers तेल एवं गैस, बिजली, न्यूक्लियर ऊर्जा, केमिकल और प्रोसेस इंडस्ट्रीज के लिए विशेष पाइपिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। कंपनी हाई-प्रेशर पाइपिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल फिटिंग्स, प्रेशर वेसल्स और कई तरह के इंजीनियरिंग उत्पाद बनाती है। कंपनी का कहना है कि उसके पास फिलहाल करीब 1,940 करोड़ रुपये की मजबूत ऑर्डर बुक मौजूद है।

रेवेन्यू को लेकर बना है अच्छा आउटलुक

कंपनी ने एक अंतरराष्ट्रीय EPC कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत उसकी HRSG पाइप स्पूल फैब्रिकेशन क्षमता का 60% हिस्सा पहले से बुक किया गया है। यह समझौता 2027 से 2029 तक प्रभावी रहेगा और हर साल न्यूनतम 15.27 मिलियन डॉलर का काम मिलने की संभावना है। मैनेजमेंट का मानना है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजीगत निवेश बढ़ने से कंपनी को आने वाले वर्षों में बड़ा फायदा मिल सकता है।

Stock Market: सिर्फ 3 महीने में भारतीयों ने शेयर बाजार में गंवा दिये 12.6 लाख करोड़ रुपये, लेकिन जिसने कोविड में खरीदा उसे अब भी मुनाफा

ये भी पढ़ें
Stock Market Outlook

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jun 2026 05:38 pm

Hindi News / Business / Dee Development Engineers के शेयर में 4 दिन से लग रहा अपर सर्किट, 2 महीने में डबल किया निवेशकों का पैसा, क्या करती है कंपनी?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

TCS, Infosys और HCLTech समेत कई IT Stocks में आज दर्ज हुई भारी तेजी, इन 5 कारणों से आई खरीदारी

IT Stocks News
कारोबार

PF में सिर्फ नॉमिनी भरना ही काफी नहीं, e-Sign के बिना नहीं मिलेगा क्लेम का पैसा, जान लें प्रोसेस

epfo alert
कारोबार

Blue Collar Jobs: इंजीनियर तो मिल जाएंगे, लेकिन प्लंबर नहीं! अगले 5 साल में भारत के सामने आ सकता है नया संकट

blue collar worker
कारोबार

Virat Kohli की तरह Vaibhav Sooryavanshi को भी कम उम्र में मिलने शुरू हुए विज्ञापन, प्रति डील 1 करोड़ तक पहुंच सकती है रकम

Vaibhav Sooryavanshi
कारोबार

Special FD Schemes: 444, 555 और 700 दिन की एफडी पर 7.35% तक रिटर्न दे रहे बैंक, देखिए रेट लिस्ट

FD Option For Senior Citizens
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.