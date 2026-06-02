TCS, Infosys और HCLTech समेत कई IT Stocks में आज दर्ज हुई भारी तेजी, इन 5 कारणों से आई खरीदारी

IT Stocks News: काफी समय तक दबाव झेलने के बाद भारतीय आईटी शेयरों में फिर से जान आती दिख रही है। जिस सेक्टर को पिछले एक साल से सुस्त मांग, कमजोर कमाई और AI से जुड़ी अनिश्चितताओं ने परेशान कर रखा था, वही अब निवेशकों की पहली पसंद बनने लगा है। निफ्टी आईटी में आज मंगलवार को सबसे अधिक तेजी दर्ज हुई है। यह इंडेक्स 4.23 फीसदी की भारी उछाल के साथ 31,116 पर बंद हुआ। इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज और एचसीएल टेक के शेयर में सबसे अधिक उछाल आया है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि आईटी शेयरों में खरीदारी बढ़ने लगी?