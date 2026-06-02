Special FD Schemes: 444, 555 और 700 दिन की एफडी पर 7.35% तक रिटर्न दे रहे बैंक, देखिए रेट लिस्ट

अब बैंक ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट भी ऑफर कर रहे हैं। इनमें जमा पैसे को पर्यावरण के अनुकूल यानी ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है। SBI की ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट 1,111, 1,777 और 2,222 दिनों के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफ इंडिया की हरित जमा योजना 999 दिनों की है। IDBI की वसुंधरा ग्रीन डिपॉजिट 1,111 दिनों की अवधि पर सामान्य नागरिकों को 6.35 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 6.85 फीसदी ब्याज देती है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक की भी अपनी ग्रीन डिपॉजिट स्कीम हैं।