2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Special FD Schemes: 444, 555 और 700 दिन की एफडी पर 7.35% तक रिटर्न दे रहे बैंक, देखिए रेट लिस्ट

Best Fixed Deposit Scheme: देश के बड़े बैंक स्पेशल एफडी स्कीम्स पर 7.35 फीसदी तक ब्याज दे रहे हैं। इसके साथ ही कई बैंक पर्यावरण के हित के लिए ग्रीन एफडी में निवेश जैसी सुविधाएं भी देते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jun 02, 2026

FD Option For Senior Citizens

Bank अपने ग्राहकों को Special FD Schemes ऑफर कर रहे हैं। (PC:AI)

Best FD Scheme: देश के बड़े सरकारी और निजी बैंक इन दिनों अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी स्कीम्स लाए हैं। इन स्कीम्स में 400, 444, 555 और 700 दिन जैसी खास अवधि पर सामान्य एफडी से 10 से 50 बेसिस पॉइंट यानी कि नियमित दर के मुकाबले 0.10 से 0.50 फीसदी अधिक रिटर्न मिलता है। सीनियर सिटीजन को तो कुछ स्कीम्स में 7.35 फीसदी तक का रिटर्न मिल रहा है।

स्पेशल एफडी क्या होती है?

स्पेशल एफडी एक ऐसी टर्म डिपॉजिट स्कीम होती है, जिसे बैंक एक तय अवधि और उद्देश्य के साथ लॉन्च करते हैं। इसमें ब्याज दरें सामान्य एफडी से बेहतर होती हैं। ज्यादातर बैंक सीनियर सिटीजन और 80 साल से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त ब्याज का लाभ भी देते हैं। हालांकि, समय से पहले पैसा निकालने पर पेनल्टी लग सकती है।

स्पेशल FD स्कीम्स पर ब्याज दरें

बैंक/स्कीमअवधिन्यूनतम जमाअधिकतम जमाब्याज दर (सामान्य नागरिक) ब्याज दर (सीनियर सिटीजन)ब्याज दर (सुपर सीनियर सिटीजन)
SBI अमृत वृष्टि444 दिन₹1,000₹3 करोड़6.45%6.95%7.05%
इंडियन बैंक IND Secure444 दिन₹1,000₹3 करोड़ से कम6.60%7.10%7.35%
बैंक ऑफ बड़ौदा स्क्वायर ड्राइव (कॉलेबल)444 दिन-₹3 करोड़6.45%6.95%7.05%
बैंक ऑफ़ बड़ौदा स्क्वायर ड्राइव (नॉन-कॉलेबल)444 दिन-₹3 करोड़6.50%7.00%7.10%
IDBI स्पेशल FD555 दिन--6.40%6.90%7.05%
IDBI स्पेशल FD700 दिन--6.45%6.95%7.10%

ग्रीन एफडी से करें पैसे के साथ पर्यावरण की भी फिक्र

अब बैंक ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट भी ऑफर कर रहे हैं। इनमें जमा पैसे को पर्यावरण के अनुकूल यानी ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है। SBI की ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट 1,111, 1,777 और 2,222 दिनों के लिए उपलब्ध है। बैंक ऑफ इंडिया की हरित जमा योजना 999 दिनों की है। IDBI की वसुंधरा ग्रीन डिपॉजिट 1,111 दिनों की अवधि पर सामान्य नागरिकों को 6.35 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 6.85 फीसदी ब्याज देती है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक की भी अपनी ग्रीन डिपॉजिट स्कीम हैं।

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

स्पेशल और ग्रीन एफडी में निवेश करने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ जरूरी बातों के बारे में जानना जरूरी है। नॉन-कॉलेबल एफडी में ब्याज ज्यादा मिलता है, लेकिन बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। वहीं, कॉलेबल एफडी में थोड़ा कम ब्याज होता है, पर लिक्विडिटी बनी रहती है। साथ ही यह भी देखें कि एफडी से मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम में जुड़कर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा।

Share Market, Gold और FD में कितना-कितना लगाएं पैसा? 20 साल के डेटा ने बताया सबसे ज्यादा रिटर्न वाला फॉर्मूला

ये भी पढ़ें
mutual fund allocation

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jun 2026 01:14 pm

Hindi News / Business / Special FD Schemes: 444, 555 और 700 दिन की एफडी पर 7.35% तक रिटर्न दे रहे बैंक, देखिए रेट लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Virat Kohli की तरह Vaibhav Sooryavanshi को भी कम उम्र में मिलने शुरू हुए विज्ञापन, प्रति डील 1 करोड़ तक पहुंच सकती है रकम

Vaibhav Sooryavanshi
कारोबार

Rupee vs Dollar: गिरते रुपये के भी हैं कई फायदे, IT-फार्मा समेत 7 सेक्टर्स में बढ़ सकता है मुनाफा, घरेलु कंपनियों के लिए मौके

Rupee Depreciation
कारोबार

Share Market में 5वें दिन भी गिरावट, ताइवान के बाद साउथ कोरिया से भी पीछे हुआ शेयर बाजार

Why Share Market Fall
कारोबार

Petrol-Diesel के दाम 4 बार बढ़े, फिर भी कंपनियों को रोज हो रहा 600 करोड़ का घाटा, आपके शहर में आज क्या हैं भाव?

petrol diesel price today
कारोबार

New Aadhaar App में क्या है रजिस्ट्रेशन का तरीका? मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने की भी मिलेगी सुविधा

UIDAI Aadhaar News
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.