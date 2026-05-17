Financial Planning: 1 लाख रुपये है मंथली सैलरी तो कैसे बनाएं बजट? SIP, PPF, FD और इमरजेंसी फंड मे यूं करें निवेश

Personal Finance Tips: हर महीने 1 लाख रुपये की सैलरी सुनने में भले बड़ी लगे, लेकिन अगर पैसों का सही इस्तेमाल न किया जाए तो महीने के आखिर में जेब फिर भी खाली महसूस हो सकती है। दूसरी तरफ, अगर कमाई को समझदारी से बांटा जाए, तो यही सैलरी आने वाले समय में मजबूत संपत्ति और आर्थिक सुरक्षा की नींव बन सकती है। असली खेल कमाई का नहीं, उसे संभालने का है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट मानते हैं कि 1 लाख रुपये महीने की इनकम वाले व्यक्ति को सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि निवेश की भी स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए। SIP, PPF, FD और इमरजेंसी फंड जैसे विकल्पों का सही संतुलन लंबे समय में बड़ा फंड तैयार कर सकता है।