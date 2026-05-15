क्या 1999 के डॉट कॉम बबल की तरह फटने वाला है अमेरिकी मार्केट, दिग्गज निवेशकों को क्यों लग रहा डर?

नैस्डैक इंडेक्स मार्च के निचले स्तर से 20 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है। वहीं, फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में तो कुछ ही महीनों में करीब 70 फीसदी की तेजी आ गई। चिप कंपनियों के शेयरों में निवेशकों का उत्साह चरम पर है। दिलचस्प बात यह है कि यह तेजी उस समय है, जब आर्थिक स्थितियां सही नहीं नजर आ रहीं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने लंबे समय से ब्याज दरों में कटौती नहीं की है। उल्टा, बाजार को अब 2027 तक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी कम दिखाई दे रही है। इसके बावजूद शेयर लगातार ऊपर जा रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर महंगाई बढ़ रही है, तेल महंगा हो रहा है और कंज्यूमर सेंटीमेंट कमजोर पड़ रहा है, तो फिर बाजार आखिर किस भरोसे दौड़ रहा है?