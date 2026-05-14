Power Stocks Rally: ईरान युद्ध के बाद से 50% तक बढ़ गए इन 20 कंपनियों के शेयर, एक्सपर्ट्स से समझिए तेजी की वजह

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ युद्ध के डर वाली तेजी नहीं है। असली कहानी एनर्जी सिक्योरिटी की है। अब बाजार उन कंपनियों को ज्यादा महत्व दे रहा है, जो भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकती हैं। वेंचुरा के रिसर्च हेड विनीत बोलिंजकर के मुताबिक, इस रैली के पीछे तीन बड़े कारण हैं। पहला- कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से तेल खोज और उत्पादन करने वाली कंपनियों की कमाई बढ़ रही है। दूसरा- एनर्जी शेयरों को अब महंगाई से बचाव के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा- दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और कंपनियां तेल कारोबार से होने वाले मुनाफे को रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में लगा रही हैं। यही वजह है कि सोलर, बैटरी स्टोरेज, EV चार्जिंग और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।