Explainer: दुनियाभर के शेयर बाजारों में तेजी, फिर लड़खड़ाकर क्यों गिर रहा इंडियन मार्केट?

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि यहां अभी तक Nvidia, Samsung या SK Hynix जैसी वैश्विक AI और चिप कंपनियां नहीं हैं। इस वजह से दुनियाभर का बड़ा निवेश उन देशों की तरफ जा रहा है जहां AI और सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेज कमाई दिख रही है। भारत AI रेस से पूरी तरह बाहर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और AI इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हम काफी पीछे है। यही कारण है कि वैश्विक थीम आधारित निवेश फिलहाल भारत की बजाय ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया की तरफ जा रहा है। एसबीआई सिक्युरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च प्रमुख सन्नी अग्रवाल के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार में कमाई अब पहले जैसी नहीं रही। ऊपर से टैक्स और रेगुलेटरी नियमों ने विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी घटा दी है।