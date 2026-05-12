Gold Jewellery Rules: घर में कितना सोना रखना लीगल है? जानिए क्या है नियम

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी CBDT ने साल 1994 में एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें इनकम टैक्स अधिकारियों को बताया गया था कि छापेमारी के दौरान कितनी मात्रा तक सोने के गहने जब्त नहीं किए जाएं। नियमों के मुताबिक, शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोने के गहने होने पर उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा। वहीं, अविवाहित महिला के लिए यह सीमा 250 ग्राम तय की गई है। पुरुषों के मामले में नियम थोड़े अलग हैं। चाहे पुरुष शादीशुदा हो या अविवाहित, उसके पास 100 ग्राम तक सोने के गहने होने पर टैक्स अधिकारी उन्हें जब्त नहीं करेंगे। यह लिमिट रेड के दौरान टैक्स अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश के रूप में काम करती है। इससे उन्हें वैध और अवैध गोल्ड होल्डिंग के बीच अंतर करने में मदद मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस लिमिट से ज्यादा सोना नहीं रख सकते।