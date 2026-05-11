PM Modi ने क्यों की 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील? जानिए कैसे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा गोल्ड

भारत पहले भी ऐसे हालात देख चुका है। जब-जब तेल की कीमतें बढ़ीं या विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आया, तब सरकारों ने गोल्ड इंपोर्ट कम करने के कदम उठाए। कभी सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, तो कभी लोगों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। मकसद सिर्फ एक था, डॉलर की बचत। इस बार मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट संकट अभी थमता नहीं दिख रहा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव बना हुआ है और दुनिया को डर है कि तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका असर उभरते बाजारों की करेंसी पर भी दिख रहा है। रुपया हाल में डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच चुका है।