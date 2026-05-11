11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Jewellery Stocks Crash: PM मोदी की एक अपील और लड़खड़ाकर गिर गए टाइटन, कल्याण ज्वैलर्स समेत इन जूलरी कंपनियों के शेयर

Jewellery Stocks Crash: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील का असर सीधे शेयर बाजार पर दिखा। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड और दूसरी ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

May 11, 2026

Jewellery Stocks Crash

जूलरी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। (PC: AI)

Jewellery Stocks Crash: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने सोमवार को शेयर बाजार में जूलरी कंपनियों के शेयरों की चमक फीकी कर दी। सोना खरीदने को कुछ समय के लिए टालने की सलाह क्या आई, बाजार ने इसे सीधे कारोबार पर खतरे के संकेत की तरह लिया। नतीजा, टाइटन से लेकर कल्याण ज्वेलर्स तक ज्यादातर जूलरी शेयर धड़ाम हो गए। सबसे ज्यादा दबाव उन कंपनियों पर दिखा जिनका बड़ा कारोबार गोल्ड जूलरी से जुड़ा है। सुबह बाजार खुलते ही बिकवाली ऐसी शुरू हुई कि कई शेयर देखते ही देखते 5 से 10 फीसदी तक टूट गए। निवेशकों में डर बैठ गया कि अगर लोग सच में सोना खरीदना कम कर देते हैं, तो आने वाले महीनों में कंपनियों की बिक्री पर असर पड़ सकता है।

12% तक लुढ़क गए शेयर

तनिष्क ब्रांड के तहत जूलरी बेचने वाली टाइटन कंपनी का शेयर करीब 6 फीसदी से ज्यादा टूट गया। कल्याण ज्वैलर्स इंडिया (Kalyan Jewellers India) में 8 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई। वहीं Senco Gold और Sky Gold And Diamonds जैसे शेयरों में तो भगदड़ जैसी स्थिति दिखी। Sky Gold करीब 12 फीसदी तक लुढ़क गया, जबकि Senco Gold में 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। इसके अलावा PN Gadgil Jewellers, PC Jeweller और Tribhovandas Bhimji Zaveri के शेयर भी टूट गए। बाजार का माहौल ऐसा था कि अच्छे नतीजे भी निवेशकों का भरोसा नहीं बचा पाए।

1 साल तक सोना न खरीदने की अपील

दरअसल, रविवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी संकट की वजह से भारत पर विदेशी मुद्रा बचाने का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगले एक साल तक शादी-ब्याह के लिए भी सोना खरीदने से बचें। साथ ही पेट्रोल-डीजल की बचत करने और विदेश यात्रा टालने की भी सलाह दी। पीएम की इस बात को बाजार ने हल्के में नहीं लिया। निवेशकों को लगा कि अगर सरकार लगातार बचत और खर्च कम करने की बात कर रही है, तो इसका असर लग्जरी और ज्वेलरी सेक्टर पर पड़ सकता है। बस फिर क्या था, सोमवार को इन शेयरों में ताबड़तोड़ बिकवाली शुरू हो गई।

मार्च तिमाही के नतीजे रहे मजबूत

दिलचस्प बात यह रही कि जिन कंपनियों के शेयर टूटे, उनके मार्च तिमाही के नतीजे काफी मजबूत रहे थे। टाइटन कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 35 फीसदी बढ़कर 1,179 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी की आय भी करीब 78 फीसदी बढ़ी। महंगे सोने के बावजूद टाइटन के जूलरी कारोबार में जोरदार ग्रोथ देखने को मिली। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने निवेशकों के लिए 15 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया। ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal का मानना है कि तनिष्क ब्रांड की पकड़ बाजार में अभी भी बेहद मजबूत है और आने वाले समय में गोल्ड प्राइस स्थिर रहने पर कंपनी को और फायदा मिल सकता है।

दोगुने से ज्यादा बढ़ा कल्याण ज्वैलर्स का मुनाफा

उधर Kalyan Jewellers India ने भी दमदार कमाई दिखाई। कंपनी का मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़कर 409 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। रेवेन्यू में भी 66 फीसदी की तेजी रही। कंपनी ने 2.5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि दक्षिण भारत के बाहर कल्याण ज्वेलर्स की पकड़ तेजी से मजबूत हो रही है। फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए कंपनी तेजी से विस्तार कर रही है, जिससे आने वाले समय में मुनाफा और बढ़ सकता है। हालांकि, अब निवेशकों को डर है कि अगर सोने की मांग पर असर पड़ा, तो जूलरी सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। यही वजह है कि मजबूत नतीजों के बावजूद सोमवार को इन शेयरों की जमकर पिटाई हुई।

ये भी पढ़ें

थलापति विजय से भी 9 गुना ज्यादा अमीर है तमिलनाडु की यह विधायक, लॉटरी किंग की है पत्नी
कारोबार
leema rose martin

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Updated on:

11 May 2026 10:46 am

Published on:

11 May 2026 10:45 am

Hindi News / Business / Jewellery Stocks Crash: PM मोदी की एक अपील और लड़खड़ाकर गिर गए टाइटन, कल्याण ज्वैलर्स समेत इन जूलरी कंपनियों के शेयर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: PM मोदी ने की सोना न खरीदने की अपील और आज गिर गए गोल्ड के रेट, चांदी भी टूटी, जानिए भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Share Market Crash: गोल्ड और पेट्रोल-डीजल पर PM मोदी की अपील के बाद मार्केट हुआ क्रैश, सेंसेक्स 1000 पॉइंट डाउन, टूट गए ये शेयर

stock market crash
कारोबार

सऊदी अरब की कंपनी अरामको ने होर्मुज संकट का निकाला तोड़, रोज 70 लाख बैरल तेल सप्लाई कर मुनाफा 25% बढ़ाया

Saudi Aramco oil facility and East-West pipeline operations amid Hormuz Strait crisis and rising global oil exports.
विदेश

FD से चाहिए 10,000 रुपये महीने की इनकम? जानिए कितना करना होगा निवेश

FD Calculator
कारोबार

थलापति विजय से भी 9 गुना ज्यादा अमीर है तमिलनाडु की यह विधायक, लॉटरी किंग की है पत्नी

leema rose martin
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.