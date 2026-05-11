Jewellery Stocks Crash: PM मोदी की एक अपील और लड़खड़ाकर गिर गए टाइटन, कल्याण ज्वैलर्स समेत इन जूलरी कंपनियों के शेयर

Jewellery Stocks Crash: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने सोमवार को शेयर बाजार में जूलरी कंपनियों के शेयरों की चमक फीकी कर दी। सोना खरीदने को कुछ समय के लिए टालने की सलाह क्या आई, बाजार ने इसे सीधे कारोबार पर खतरे के संकेत की तरह लिया। नतीजा, टाइटन से लेकर कल्याण ज्वेलर्स तक ज्यादातर जूलरी शेयर धड़ाम हो गए। सबसे ज्यादा दबाव उन कंपनियों पर दिखा जिनका बड़ा कारोबार गोल्ड जूलरी से जुड़ा है। सुबह बाजार खुलते ही बिकवाली ऐसी शुरू हुई कि कई शेयर देखते ही देखते 5 से 10 फीसदी तक टूट गए। निवेशकों में डर बैठ गया कि अगर लोग सच में सोना खरीदना कम कर देते हैं, तो आने वाले महीनों में कंपनियों की बिक्री पर असर पड़ सकता है।