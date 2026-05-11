Share Market Crash: गोल्ड और पेट्रोल-डीजल पर PM मोदी की अपील के बाद मार्केट हुआ क्रैश, सेंसेक्स 1000 पॉइंट डाउन, टूट गए ये शेयर

Stock Market Crash: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में ऐसा झटका लगा कि निवेशकों के चेहरे उतर गए। सुबह से ही बाजार में बिकवाली का दबाव दिखा और देखते ही देखते सेंसेक्स करीब 1000 अंक लुढ़क गया। निफ्टी भी 24 हजार के नीचे फिसल गया। हालात ऐसे रहे कि कुछ ही मिनटों में निवेशकों के करीब 4 लाख करोड़ रुपये डूब गए। बाजार में यह गिरावट सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी जोरदार बिकवाली देखने को मिली। कई निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी, जबकि कमजोर वैश्विक संकेतों ने आग में घी डालने का काम किया।