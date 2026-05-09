9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

37 हजार तो सिर्फ घर का रेंट, गुरुग्राम में रह रहे इस कपल ने बताया महीने का खर्चा तो वायरल हो गई वीडियो

Gurgaon Living Cost: गुरुग्राम में रहने वाले एक शादीशुदा कपल ने अपने महीनेभर के खर्च का हिसाब सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद लोगों के बीच मेट्रो शहरों में बढ़ती महंगाई को लेकर बहस शुरू हो गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

May 09, 2026

Monthly Expenses

गुरुग्राम में रहने का खर्च काफी अधिक है। (PC: AI)

Monthly Expenses: मेट्रो शहरों में लाइफस्टाइल की चमक-दमक बाहर से जितनी आकर्षक दिखती है, अंदर की कहानी उतनी खोखली होती जा रही है। अच्छी नौकरी, बड़ा शहर और कॉरपोरेट लाइफ का सपना देखने वाले लाखों युवाओं की जेब पर अब किराया, पेट्रोल और रोजमर्रा का खर्च भारी पड़ने लगा है। गुरुग्राम में रहने वाले एक शादीशुदा कपल का वीडियो इन दिनों इसी वजह से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

37 हजार रुपये सिर्फ घर का रेंट

इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर अनुष्का ने अपने महीनेभर के खर्च का पूरा हिसाब साझा किया। वीडियो में उन्होंने बताया कि वह अपने पति के साथ गुरुग्राम के एक 2BHK सेमी-फर्निश्ड फ्लैट में रहती हैं। इसके लिए हर महीने करीब 37 हजार रुपये किराया और मेंटेनेंस देना पड़ता है। बस यहीं से लोगों की आंखें खुल गईं। कई यूजर्स बोले कि मेट्रो शहरों में सबसे बड़ा खर्च अब घर का किराया ही बन चुका है।

लंबी है खर्चों की लिस्ट

घर का किराया देने के बाद भी खर्चों की लिस्ट छोटी नहीं होती। कपल हर महीने सफाई करने वाली मेड को करीब 2500 रुपये देता है। वहीं, ग्रॉसरी का खर्च 10 हजार से 15 हजार रुपये के बीच पहुंच जाता है। कई लोगों ने कमेंट कर कहा कि उनके घर में तो राशन का खर्च इससे भी ज्यादा आता है।

गाड़ी चलाना भी भारी

गाड़ी चलाना भी अब सस्ता सौदा नहीं रहा। वीडियो के मुताबिक, पेट्रोल पर हर महीने 6 से 8 हजार रुपये तक खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा बिजली-पानी और दूसरे यूटिलिटी बिल करीब 5600 रुपये तक पहुंचते हैं। कहावत है “ऊंची दुकान, फीका पकवान”, लेकिन मेट्रो शहरों में तो ऊंची दुकान के साथ ऊंचा खर्च भी मुफ्त में मिलता है।

शॉपिंग और बाहर खाने-पीने पर खर्च

कपल ने यह भी बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग पर करीब 10 हजार रुपये खर्च हुए। वहीं, बाहर खाने-पीने पर हर महीने 4 से 5 हजार रुपये तक खर्च हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह रही कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने बाहर खाने के खर्च को “कंट्रोल्ड” बताया। उनका कहना था कि गुरुग्राम जैसे शहर में इतना कम खर्च करना आसान नहीं है।

लाख रुपये महीना भी पड़ जाता है कम

वीडियो के आखिर में अनुष्का ने बताया कि उनका कुल मासिक खर्च करीब 75 हजार से 80 हजार रुपये तक पहुंच जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह खर्च बिल्कुल सामान्य है, जबकि कुछ ने इसे ज्यादा बताया। एक यूजर ने लिखा कि “मेट्रो सिटी में जिंदगी आसान नहीं रही, लाख रुपये महीना भी कम पड़ जाता है।”

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में रहने का खर्च तेजी से बढ़ा है। खासकर किराया, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जरूरतों ने मिडिल क्लास का बजट बिगाड़ दिया है। नौकरी के बेहतर मौके तो इन शहरों में मिल जाते हैं, लेकिन उसी के साथ खर्च भी सिर चढ़कर बोलने लगा है।

ये भी पढ़ें

Interest Free Home Loan: होम लोन में दिए ब्याज से ज्यादा रकम खाते में आएगी वापस, बस अपनाना होगा यह जुगाड़
कारोबार
Interest Free Home Loan

खबर शेयर करें:

Published on:

09 May 2026 02:45 pm

Hindi News / Business / 37 हजार तो सिर्फ घर का रेंट, गुरुग्राम में रह रहे इस कपल ने बताया महीने का खर्चा तो वायरल हो गई वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

SIP में कमाल का है 15x11x20 का यह फॉर्मूला, 3 करोड़ रुपये चाहिए तो यूं करें निवेश

SIP Calculator
कारोबार

Gold Price Outlook: सोना 3 महीने में 8,555 रुपये सस्ता हुआ, चांदी 9,750 रुपये टूटी, जानिए आगे क्या हैं प्राइस टार्गेट

Gold Price Outlook
कारोबार

9 साल और 9 करोड़ लोग, Atal Pension Yojana में आया 51,416 करोड़ का फंड, जानिए हर महीने कितनी मिलती है पेंशन

Atal Pension Yojana
कारोबार

चीन, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों में 30% तक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, इधर भारत सरकार हर रोज सह रही 1000 करोड़ का नुकसान

Petrol Diesel Price Hike
कारोबार

Interest Free Home Loan: होम लोन में दिए ब्याज से ज्यादा रकम खाते में आएगी वापस, बस अपनाना होगा यह जुगाड़

Interest Free Home Loan
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.