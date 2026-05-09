37 हजार तो सिर्फ घर का रेंट, गुरुग्राम में रह रहे इस कपल ने बताया महीने का खर्चा तो वायरल हो गई वीडियो

इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर अनुष्का ने अपने महीनेभर के खर्च का पूरा हिसाब साझा किया। वीडियो में उन्होंने बताया कि वह अपने पति के साथ गुरुग्राम के एक 2BHK सेमी-फर्निश्ड फ्लैट में रहती हैं। इसके लिए हर महीने करीब 37 हजार रुपये किराया और मेंटेनेंस देना पड़ता है। बस यहीं से लोगों की आंखें खुल गईं। कई यूजर्स बोले कि मेट्रो शहरों में सबसे बड़ा खर्च अब घर का किराया ही बन चुका है।