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Gold Price Outlook: सोना 3 महीने में 8,555 रुपये सस्ता हुआ, चांदी 9,750 रुपये टूटी, जानिए आगे क्या हैं प्राइस टार्गेट

Gold Price Outlook: इस हफ्ते सोने की कीमतों में तेजी आई है। वहीं, चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त इजाफा हुआ है। हालांकि, पिछले 3 महीनों में दोनों ही धातुओं के भाव गिरे हैं।

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भारत

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Pawan Jayaswal

May 09, 2026

Gold Price Outlook

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी का रुख है। (PC: AI)

Gold Price Outlook: सोने की कीमत में इस हफ्ते तेजी दर्ज हुई है। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 1 मई को सोने का भाव एमसीएक्स एक्सचेंज पर 1,51,352 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोना 1,52,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। इस तरह इस हफ्ते सोने की कीमत में 1178 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है।

1 महीने में सिर्फ 754 रुपये महंगा हुआ सोना

पिछले एक महीने में सोने की कीमतों का ट्रेंड देखें, तो कोई खास अंतर नहीं आया है। 8 अप्रैल 2026 को सोने का भाव 1,51,776 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। इस तरह बीते एक महीने सोना सिर्फ 754 रुपये महंगा हुआ है।

3 महीने में 8,555 रुपये सस्ता हुआ सोना

पिछले 3 महीने में सोने की कीमतों का ट्रेंड देखें, तो काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। 9 फरवरी 2026 को सोने का भाव 1,61,085 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। इस तरह से सोना पिछले तीन महीने में 8,555 रुपये सस्ता हो गया है।

चांदी का भाव

इस हफ्ते चांदी की कीमत में भारी तेजी दर्ज हुई है। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन चांदी का भाव 2,50,937 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन चांदी 2,61,922 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इस तरह इस हफ्ते चांदी की कीमत में 10,985 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। वहीं, बीते एक महीने में चांदी की कीमत में 17,038 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। हालांकि, पिछले 3 महीने में चांदी 9,750 रुपये टूटी है।

क्या हैं सोने-चांदी के नए टार्गेट्स

एक्सपर्ट्स के अनुसार, सोने की कीमतों के लिए नया टार्गेट 1,60,000 से 1,65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मौजूदा सेटअप आने वाले दिनों में सोने में तेजी के संकेत देता है। वहीं, स्टॉपलॉस 1,47,500 रुपये पर बताया गया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने चांदी की कीमतों के लिए नया टार्गेट 2,80,000 रुपये बताया है। वहीं, स्टॉप लॉस 2,36,000 रुपये पर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, चांदी ने अपना बुलिश मोमेंटम जारी रखा हुआ है।

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Updated on:

09 May 2026 12:23 pm

Published on:

09 May 2026 12:22 pm

Hindi News / Business / Gold Price Outlook: सोना 3 महीने में 8,555 रुपये सस्ता हुआ, चांदी 9,750 रुपये टूटी, जानिए आगे क्या हैं प्राइस टार्गेट

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