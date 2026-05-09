Gold Price Outlook: सोना 3 महीने में 8,555 रुपये सस्ता हुआ, चांदी 9,750 रुपये टूटी, जानिए आगे क्या हैं प्राइस टार्गेट

इस हफ्ते चांदी की कीमत में भारी तेजी दर्ज हुई है। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन चांदी का भाव 2,50,937 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन चांदी 2,61,922 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इस तरह इस हफ्ते चांदी की कीमत में 10,985 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। वहीं, बीते एक महीने में चांदी की कीमत में 17,038 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। हालांकि, पिछले 3 महीने में चांदी 9,750 रुपये टूटी है।