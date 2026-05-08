Top Gainers & Losers: 500 पॉइंट टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स, बैंकिंग स्टॉक्स गिरे, यहां दिखी तेजी

Stock Market Close: शेयर बाजार आज हफ्ते के आखरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर चल रहा तनाव और कच्चे तेल के दाम, दोनों ही थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी बीच भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली का माहौल बना रहा। शुक्रवार को बाजार ने लाल निशान के साथ शुरुआत की और जब बंद हुआ तो सेंसेक्स में 516 अंकों की गिरावट थी। इसके साथ नफ्टी-50 में 150 अंकों की गिरावट आई और यह 24,176 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में ज्यादा गिरावट देखी गई। निफ्टी पर सेक्टोरल इंडेक्स में Nifty PSU Bank, Nifty Private Bank सबसे ज्यादा गिरावट आई। वहीं, Nifty IT ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।