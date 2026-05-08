Gold Silver Rate Today: होर्मुज में तनाव बढ़ने से उछल गया सोना, चांदी में भी भारी तेजी, जानिए आज के भाव

Gold Silver Rate Today: सोने की कीमत में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.48 फीसदी या 728 रुपये के उछाल के साथ 1,52,989 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष बढ़ने से सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरानी सेना के बीच गोलीबारी हुई है।