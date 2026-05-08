8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Rate Today: होर्मुज में तनाव बढ़ने से उछल गया सोना, चांदी में भी भारी तेजी, जानिए आज के भाव

Gold Silver Rate Today: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से आज सोने की कीमत में तेजी देखी जा रही है। वहीं, चांदी भी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

May 08, 2026

Gold Silver Rate Today

सोने-चांदी में आज तेजी देखी जा रही है (PC: AI)

Gold Silver Rate Today: सोने की कीमत में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.48 फीसदी या 728 रुपये के उछाल के साथ 1,52,989 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष बढ़ने से सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरानी सेना के बीच गोलीबारी हुई है।

चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी बड़ा उछाल देखा जा रहा है। घरेलू वायदा कारोबार में चांदी बड़ी तेजी के साथ ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 1.09 फीसदी या 2822 रुपये की बढ़त के साथ 2,61,362 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में आज मिला-जुला ट्रेंड देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.10 फीसदी या 4.70 डॉलर की गिरावट के साथ 4,528.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.94 फीसदी या 43.98 डॉलर की बढ़त के साथ 4,729.78 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में आज तेजी देखई जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.75 फीसदी या 0.60 डॉलर की बढ़त के साथ 80.79 डॉलर प्रति ओंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 2.40 फीसदी या 1.88 डॉलर की बढ़त के साथ 80.33 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

कच्चे तेल में दिखी तेजी

कच्चे तेल की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। क्रूड ऑयल WTI 0.44 फीसदी या 0.42 डॉलर की बढ़त के साथ 95.23 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, ब्रेंट क्रूड इस समय 0.73 फीसदी या 0.73 डॉलर की बढ़त के साथ 100.8 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

UPI से PF निकालने की सुविधा कब शुरु होगी, क्या EPFO मेंबर्स को मिलेगा खास कार्ड?
कारोबार
pf withdrawal through upi start date

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

08 May 2026 12:10 pm

Hindi News / Business / Gold Silver Rate Today: होर्मुज में तनाव बढ़ने से उछल गया सोना, चांदी में भी भारी तेजी, जानिए आज के भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

अच्छे-खासे प्रीमियम पर लिस्ट हुआ OnEMI Technology का शेयर, लिस्टिंग के बाद भी जारी है भारी तेजी

onemi technology solutions share price list stock market
कारोबार

UPI से PF निकालने की सुविधा कब शुरु होगी, क्या EPFO मेंबर्स को मिलेगा खास कार्ड?

pf withdrawal through upi start date
कारोबार

Crude Oil Price: होर्मुज में हुई जबरदस्त सैन्य झड़प से उछल गया कच्चा तेल, अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरान के हमले ने सप्लाई को लेकर बढ़ाई चिंता

Iran US Conflict
कारोबार

Share Market: ईरान-अमेरिका तनाव से सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,200 के करीब, बैंकिंग शेयर में बिकवाली हावी

Stock Market News
कारोबार

Top Gainers & Losers: ऑटो, रियल्टी और केमिकल शेयर चमके, उधर FMCG, IT स्टॉक्स लुढ़के

Stock Market
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.