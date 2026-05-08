8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Share Market: ईरान-अमेरिका तनाव से सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,200 के करीब, बैंकिंग शेयर में बिकवाली हावी

Stock Market Update: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आज भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा टूट गया और निफ्टी 24,200 के स्तर को परख रहा है। कच्चे तेल की कीमतें 101 डॉलर के पार पहुँच गई हैं, जिससे महंगाई की चिंता बढ़ी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

May 08, 2026

Stock Market News

बाजार में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Share Market: ग्लोबल मार्केट से मिल रहे खराब संकेतों और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। बाजार खुलते ही बिकवाली का भारी दबाव देखा गया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने दुनियाभर के निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिसका सीधा असर दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिला।

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बीएसई (BSE) सेंसेक्स करीब 212 अंकों की गिरावट के साथ 77,631 के स्तर पर खुला। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी50 भी 93 अंक लुढ़क कर 24,233 पर ओपन हुआ। देखते ही देखते सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी नजर आ रही है। इसमें HDFC बैंक, AXIS बैंक में सबस ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। नहीं, निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स में ज्यादातर सेक्टर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं।

इन कंपनियों के आएंगे नतीजे

आज बाजार की नजरें कई बड़ी कंपनियों के चौथी तिमाही (Q4) के नतीजों पर भी रहेंगी। इनमें टाटा कंज्यूमर, टाइटन, स्विगी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कल्याण ज्वैलर्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा, आज OnEMI टेक्नोलॉजी की बाजार में लिस्टिंग भी होने जा रही है।

ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट का माहौल

जापान का निक्केई250 करीब 0.63 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ लाल निशान में थे। वहीं, अमेरिकी बाजार (S&P 500 और नैस्डैक) भी कल गिरावट के साथ बंद हुए थे। वैश्विक बाजारों में आ रही इस गिरावट का मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में चल रहा विवाद है, जिसके कारण कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतों में उछाल आया है और यह 101 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है।

 

ये भी पढ़ें

Multibagger Stocks: 7 पैसे से 167 रुपये तक का सफर, इन 18 पेनी शेयरों ने निवेशकों को कर दिया मालामाल, देखिए ये आंकड़े
कारोबार
penny stocks

खबर शेयर करें:

Published on:

08 May 2026 09:51 am

Hindi News / Business / Share Market: ईरान-अमेरिका तनाव से सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,200 के करीब, बैंकिंग शेयर में बिकवाली हावी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Crude Oil Price: होर्मुज में हुई जबरदस्त सैन्य झड़प से उछल गया कच्चा तेल, अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरान के हमले ने सप्लाई को लेकर बढ़ाई चिंता

Iran US Conflict
कारोबार

Top Gainers & Losers: ऑटो, रियल्टी और केमिकल शेयर चमके, उधर FMCG, IT स्टॉक्स लुढ़के

Stock Market
कारोबार

Best Savings Schemes: PPF का ऐसा फॉर्मूला कि 20 साल तक ₹1 लाख महीना निकालने के बाद भी बच जाएंगे 1 करोड़ रुपये

Retirement Planning
कारोबार

Multibagger Stocks: 7 पैसे से 167 रुपये तक का सफर, इन 18 पेनी शेयरों ने निवेशकों को कर दिया मालामाल, देखिए ये आंकड़े

penny stocks
कारोबार

Gold Price: सोना खरीदें या चांदी, कहां है ज्यादा रिटर्न के मौके? एक्सपर्ट्स से समझिए

Gold Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.