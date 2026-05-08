Share Market: ईरान-अमेरिका तनाव से सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,200 के करीब, बैंकिंग शेयर में बिकवाली हावी

कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बीएसई (BSE) सेंसेक्स करीब 212 अंकों की गिरावट के साथ 77,631 के स्तर पर खुला। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी50 भी 93 अंक लुढ़क कर 24,233 पर ओपन हुआ। देखते ही देखते सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी नजर आ रही है। इसमें HDFC बैंक, AXIS बैंक में सबस ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। नहीं, निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स में ज्यादातर सेक्टर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं।