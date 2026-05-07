Best Savings Schemes: PPF का ऐसा फॉर्मूला कि 20 साल तक ₹1 लाख महीना निकालने के बाद भी बच जाएंगे 1 करोड़ रुपये

PPF Investment Formula: अधिकतर लोगों को यह चिंता होती है कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने पैसा कहां से आएगा। अगर आपकी चिंता भी यही है तो पैसा जोड़ने की यह स्कीम ऐसी है, जिसमें निवेश करके आप रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने 1 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। एक और खास बात यह है कि 20 साल तक यह रकम लेते रहने के बाद भी आपके पास 1 करोड़ रुपए बचे रहेंगे। इस स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund)। बस आपको सही से कैलकुलेशन और निवेश की रणनीति पता होनी चाहिए।